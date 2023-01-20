Дешево и сердито: вместо мяса ливанцы едят здоровые блюда из диких трав
В сельских регионах Ливана местные жители научились обходиться без мясных белков. Их заменяют блюдами из дикорастущих трав.
Мясо сегодня по карману не всем ливанцам, поэтому ему нашли дешевую и полезную замену.
Блюда из диких растений не только сытные и питательные, но и помогают лечить простудные заболевания зимой.
Дикорастущими травами активно торгуют на рынках, их специально выращивают и обеспечивают должный уход для сбора хорошего урожая.
На фоне снижения покупательной способности в стране и подорожания мясных продуктов для многих ливанцев переход на "подножный корм" - лучшая альтернатива.
Теперь популярные ингредиенты ливанской кухни - это одуванчик, дикий тимьян, салика, щавель, фенхель. В семьях бедняков травы стали основой ежедневных блюд.
Так природа помогает людям пережить экономический кризис.
Ливанские женщины выращивают полезные растения сами или собирают их в полях.
Фермеры постоянно получают большие заказы на заготовку диких трав от местных жителей.
Фермер Абу Сами из Сарфанда:
"Я продаю пакет с травами за 50 тысяч лир (один доллар), и цена растет в зависимости от спроса"
Жена фермера хорошо разбирается в травах, знает их питательные и лечебные свойства, умеет вкусно готовить с булгуром, маслом и луком.
Женщина знает, где растут гибискус, кресс-салат, анис. Эти растения пользуются особым спросом, потому что лечат простуду, грипп, воспалительные процессы.
Это актуально для ливанцев в зимнюю пору на фоне повышения цен на лекарства.
На рынках наблюдается высокий спрос на дикие растения. Есть специализированные точки с большим ассортиментом этой продукции.
Ханади Аль-ШАми:
"Достаточно того, что это полезно для здоровья. Я покупаю травы каждый день, потому что они входит в рацион моих детей, ежедневная покупка мяса уже недоступна, а зелень богата необходимыми белками"
Быстрые и вкусные блюда готовятся из дикого цикория и мангольда, при этом такая еда не содержит вредных веществ.
Женщины указывают дополнительную пользу перехода на рацион из трав: это хорошая возможность выбраться на природу, подышать воздухом, повысить физическую активность, лазая по горам в поисках растений.
Диетолог Райан Баттерфляй рассказал о ценности диких трав для здоровья.
Небольшое количество вареного мангольда содержит суточную норму витамина А, а также кальций и железо.
В мангольде мало калорий, но много антиоксидантов. Трава снижает холестерин, укрепляет кости, нормализует свертываемость крови и уровень сахара.
Пекал - это самый питательный листовой овощ. Употребляется в сыром и вареном виде. В нем много антиоксидантов, минералов. Растение замедляет старение кожи.
Цикорий - богатый источник железа, помогает при запорах, снижает давление и уменьшает риск развития диабета.
Компенсировать нехватку мяса, по мнению экспертов, ливанцы могут также вводя в рацион бобовые с зеленью: нут, чечевицу, фасоль.
Опубликовано: Храмова Оксана