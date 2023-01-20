«Я расстроена»: у Айзы врачи обнаружили новообразование

Бывшая жена Гуфа переживает за свое здоровье, с которым у телеведущей возникли серьезные проблемы.

Айза в ответ на догадки поклонников рассказала, что у нее обнаружили новообразование, и ей теперь нужно активно лечиться. Вероятно, бизнесвумен даже предстоит операция, сообщает СтарХит.

«Если честно, я расстроена. Неприятный диагноз сообщил врач, — призналась 38-летняя звезда. — Тем, кто мне желает здоровья и волнуется, я благодарна. А других попрошу удалиться из моего Telegram-канала. Нет, у меня не ВИЧ, не психическое расстройство, а просто киста огромного размера. Хорошего дня».

Подписчики бывшей Гуфа пожелали кумиру выздоровления и сил. «Все наладится, ты справишься!»; «Пусть все будет хорошо!»; «Айза, не вешай нос!»; «Все обойдется! Лечись!» — пожелали поклонники.

Телеведущая в одиночку воспитывает сыновей Сэма и Элвиса от разных отцов. С папой старшего из детей, рэпером Гуфом, Айза осталась не в лучших отношениях.

«Поезд упущен, Сэм его не допустит. Леша меня обвиняет, что я виновата, но нет. У Сэма свое мнение на все. Он подросток и вроде должен быть в протесте со мной. Однако мы с ним одно целое, он не знает папу», — ранее рассказывала Айза в интервью Лауре Джугелии.