Звезда «Улицы разбитых фонарей» Евгений Дятлов развелся со своей третьей женой

С актрисой Юлией Джербиновой они были женаты пятнадцать лет, у пары есть совместная ночь.

Актер Евгений Дятлов с 2007 года женат на Юлии Джербиновой. Когда их роман начинался, артист еще был женат во втором браке и скрывал свое новое увлечение от супруги Екатерины.

Жена сама узнала об измене и подала на развод, сообщает Космополитен.

«Был опыт: я в первом студенческом браке признался первой жене, что изменил ей. До сих пор жалею об этом. С тех пор женщинам о таком не рассказывал», — ранее делился Евгений.

Третья жена музыканта была актрисой, но ради любимого оставила профессию, став его директором и помощницей. На гастролях Юлия везде сопровождала мужа.

Чтобы познать радость материнства, Юлии пришлось несколько раз сделать ЭКО, и в 37 лет она родила дочь Василису. Артистка контролировала мужа, он чувствовал контроль и не скрывал: такая жизнь его напрягает.

С прошлого года Дятлова заметили с блондинкой Дарьей Травниковой, он представляет ее как своего директора. Дарья подтвердила, что Дятлов на самом деле развелся с Джербиновой.

Помощница артиста не отрицает того, что регулярно общается с актером. «Прямой ответ: Евгений не женат. Что пишут в соцсетях, не видела. Я его директор, соответственно, некоторые мероприятия по работе посещаем вместе», - отметила Травникова.