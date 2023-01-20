Певица Лиза Монеточка признана иноагентом

Такое решение принято министерством юстиции России, соответствующая информация об этом расположена на сайте ведомства.

Согласно пояснению Минюста РФ, исполнительница "получала поддержку из иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины", - цитирует Рамблер.

Ведомство также отметило, что Елизавета Гырдымова высказывалась против специальной военной операции России на Украине.

Документ также напоминает, что Монеточка проживает за пределами России.

Кроме нее, в реестр иностранных агентов вошли депутат Мосгордумы Дарья Беседина, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, общественный деятель Ибрагим Яганов, видеоблогер Антон Пикули, блогер Владимир Харченко.

В черный список включен также проект для трансгендерных людей T9 NSK.