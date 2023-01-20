В Йорке студент в знак протеста забросал яйцами короля Карла III

Обвиняемый предстал перед магистратским судом Йорка, чтобы нести ответственность за свой поступок. 23-летнему нарушителю порядка грозит тюремный срок до 6 месяцев.

9 ноября в Йорке произошел вопиющий инцидент. Во время визита короля Карла III в город человек из толпы бросил 4 яйца в королевскую чету.

Король прибыл в Йоркский собор для открытия памятника в честь покойной королевы, приуроченного к платиновому юбилею Елизаветы II.

Мужчина, бросивший яйца, тут же был арестован. Им оказался студент Йоркского университета 23-летний Патрик Телуэлл.

Обвиняемый не признал себя виновным в угрожающем или оскорбительном поведении.

Его адвокат, Никола Холл заявила, что на суде будут решаться вопросы: были ли действия Телуэлла "частью законного протеста" или являлись попыткой незаконного насилия.

Суд предъявил молодому человеку обвинение в угрожающем поведении, которое противоречит разделу 4 Закона об общественном порядке.

Адвокат Патрика Телуэла, мисс Никола Холл:

"Он считал свои действия необходимостью и частью протеста против действующего правительства".

Студента освободили под залог, 14 апреля состоится второе заседание суда по этому делу. Юноше грозит тюремное заключение сроком до 6 месяцев.

Когда молодой человек вышел из здания суда после завершения процесса, собравшиеся представители СМИ услышали от него только один комментарий: "Мир и любовь".

Это уже не первый случай нападения на короля с яйцами. На прошлой неделе 21-летний Гарри Мэй из Южного Лутона был оштрафован на 100 фунтов стерлингов.

Случай произошел в декабре во время посещения Чарльзом Лутона.

Мэй признал свою вину в нарушении общественного порядка, за которое максимальным наказанием является штраф.

Молодой человек объяснил свой поступок так: визит короля в "обездоленный и бедный" Лутон был "дурным тоном".