Reuters: США призывают Украину не начинать наступление до получения помощи Запада

Агентство Reuters сообщает, что США призвали Украину временно отложить наступательную операцию против российских военных.

Отмечается, что американские официальные лица рекомендуют ВСУ дождаться нового пакета помощи.

Они также советуют проводить наступательную операцию уже после того, как завершится подготовка украинских военных.

Между тем Соединенные Штаты по-прежнему отказываются поставлять на Украину танки Abrams.