Оллонгрен: Нидерланды передадут Украине две установки ЗРК Patriot
2023-01-20 21:53
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву две установки ЗРК Patriot и ракеты к ним.
20 января глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в пресс-релизе после заседания «Рамштайна» анонсировала отправку Амстердамом двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине.
Оллонгрен добавила, что также Нидерланды поставят киевскому режиму ракеты для установок ЗРК Patriot, точная дата отправки которых на данный момент неизвестна.
Опубликовано: Диана Мудреченко