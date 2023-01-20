Белый дом: российские войска добились прогресса в районе Соледара и Артёмовска
2023-01-20 22:02
В Белом доме признали, что российские войска добились прогресса в районе городов Соледар и Артёмовск в ДНР.
20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Кирби в пресс-релизе заявил о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации добились прогресса в районе городов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.
Кирби также утверждает, что существенное превосходство российского военного контингента над украинским на данном участке фронта якобы не является гарантией того, что стратегическая ситуация может коренным образом измениться.
Опубликовано: Диана Мудреченко