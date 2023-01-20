Белый дом: российские войска добились прогресса в районе Соледара и Артёмовска

В Белом доме признали, что российские войска добились прогресса в районе городов Соледар и Артёмовск в ДНР.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Кирби в пресс-релизе заявил о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации добились прогресса в районе городов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

Кирби также утверждает, что существенное превосходство российского военного контингента над украинским на данном участке фронта якобы не является гарантией того, что стратегическая ситуация может коренным образом измениться.