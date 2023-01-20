Галущенко: 2 новых энергоблока АР 1000 построят на Хмельницкой АЭС

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко анонсировал строительство 2 новых энергоблока АР 1000 построят на Хмельницкой АЭС в городе Нетешин.

20 января глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о том, что Кабинет министров принял решение о строительстве на Хмельницкой АЭС двух новых энергоблоков АР 1000 по технологии американской компании Westinghouse.

Галущенко отметил, что стоимость сооружения 1 энергоблока составляет $5 миллиардов, а также заявил, что строительство, по предварительным данным, может быть завершено в 2032 году.