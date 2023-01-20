Актеры, которые в жизни добились высоких результатов в боевых искусствах

Многие актеры, которые снимаются в боевиках и демонстрируют на экране свои умения супергероев, являются настоящими профессионалами боевых искусств не только в кино, но и в реальной жизни.

Джессика Бил так увлеклась разучиванием приемов для роли в фильме "Вспомнить все", что теперь не может обходиться без них в своих регулярных тренировках.

“Сейчас я действительно увлекаюсь боевыми искусствами – это самая потрясающая тренировка в истории”

Киану Ривз всегда увлекался боевыми искусствами, особенно усилился его интерес после съемок в фильмах "Матрица", "Человек из тайцзи", "Джон Уик".

Актер несколько месяцев изучал дзюдо и джиу-джитсу, чтобы создать нужный образ на экране.

Кэтрин Винник получила первый черный пояс в возрасте 13 лет, еще до того, как стала сниматься в кино. В 21 год у девушки уже было за плечами три школы боевых искусств.

Звезда Vikings освоила тхэквондо, каратэ и стала обладательницей черных поясов в этих дисциплинах.

Легендарный актер Джеймс Каан до прихода в кино сумел получить выдающийся 6-й Дан в Госокурю каратэ и в итоге сам начал преподавать боевые искусства в полицейском управлении Калвер-Сити.

Шон Коннери - обладатель черного пояса первой степени в киокушинкай каратэ. Во время съемок фильма "Никогда не говори никогда" Джеймс Бонд вступил в настоящий бой с мастером боевых искусств, и тот сломал ему запястье.

Эштон Катчер занимается бразильским джиу-джитсу и обладает фиолетовым поясом. Учителем актера стал легендарный Риган Мачадо.

Сара Мишель Геллар - знаменитая истребительница вампиров. Достигла 1-го Дана по тхэквондо. Также она занимается кикбоксингом, уличными боями, боксом.

Наоми Уоттс изучает боевые искусства с детских лет. Участвовала в любительских соревнованиях по дзюдо, теперь занимается бразильским джиу-джитсу.

Уэсли Снайпс не только легендарный актер, но и мастер боевых искусств. Освоил шотокан-каратэ, бразильское джиу-джитсу и успешно применяет боевые приемы в реальных схватках.

Мариска Харгитай, звезда проекта "Закон и порядок: Спецназ" еще до съемок в кино овладела техникой шотокан каратэ и получила черный пояс первой степени.

Джейсон Стэтхэм увлекается разными боевыми искусствами, в том числе бразильским джиу-джитсу, каратэ, кикбоксингом, Вин Чун.

Джессика Альба многие годы занимается различными боевыми искусствами. Не так давно она увлеклась очень жестоким Крав-магу.

Эд О'Нил обучался бразильскому джиу-джитсу у легендарного Рориона Грейси. Наградой за упорные тренировки стал черный пояс.

Роберт Дауни-младший обучался Вин Чун у создателя боевого стиля Эрика Орама.

Джим Кэрри и Николас Кейдж увлеченно занимаются бразильским джиу-джитсу. Николас Кейджа также успешно осваивает Вин Чун.