В Беларуси сократили перечень болезней, с которыми не берут на военную службу

Минобороны и Минздрав Беларуси изменили требования к состоянию здоровья для прохождения военной службы.

В оборонном ведомстве отметили, что получили множество обращений от граждан по поводу завышенных требований к здоровью, которые мешают молодым людям исполнить «мечту стать военными».

В Минобороны говорят, что чаще всего препятствиями для службы в армии становились плоскостопие, лишний вес, снижение зрения.

Там считают, что молодые люди с такими заболеваниями могут успешно проходить службу в армии.