В Беларуси сократили перечень болезней, с которыми не берут на военную службу
2023-01-20 22:56
Минобороны и Минздрав Беларуси изменили требования к состоянию здоровья для прохождения военной службы.
В оборонном ведомстве отметили, что получили множество обращений от граждан по поводу завышенных требований к здоровью, которые мешают молодым людям исполнить «мечту стать военными».
В Минобороны говорят, что чаще всего препятствиями для службы в армии становились плоскостопие, лишний вес, снижение зрения.
Там считают, что молодые люди с такими заболеваниями могут успешно проходить службу в армии.
Опубликовано: Светлана Репина