В Италии ищут исчезнувшего российско-белорусского бизнесмена Мазепина и его яхту

В Италии ведутся поиски попавшего под санкции российского бизнесмена Дмитрия Мазепина и его яхты, пропавших из порта Савоны, сообщили в пятницу, 20 января итальянские СМИ.

След Мазепина пропал в Тоскане, где он недавно снял виллу на роскошном курорте Форте-дей-Марми.

Мазепин, российский финансовый магнат белорусского происхождения, попал под санкции ЕС после начала российской СВО в Украине. Затем его сына Никиту уволили из команды Формулы-1, которую он спонсировал.

Яхта Мазепина исчезла несколько недель назад из порта Савоны в Лигурии, где оно было пришвартовано. Тосканские СМИ пишут, что она может находиться в Тунисе

Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza), разыскивающая яхту и ее владельца, нашла последний след Мазепина в городке Форте-дей-Марми в провинции Лукка. Однако арендованная им вилла пустует, и он больше не числится арендатором. По данным итальянских властей, бизнесмен с активами, оцениваемыми в $800 млн, уже может находиться в России.

В 2007 году уроженец Минска стал президентом группы "Уралхим" и занимал эту должность до марта 2022 года. Именно тогда он уменьшил свою долю ниже контрольной и ушел с поста президента компании.