Гастроэнтеролог рассказал о возможных причинах урчания в животе

Маргарита Арзуманян, диетолог и гастроэнтеролог, объяснила, почему у человека может урчать в животе. Симптом иногда указывает на проблемы со здоровьем.

Специалист рассказал, откуда берутся урчащие звуки в животе и что можно с этим сделать. Частые причины - голод или переедание.

В отдельных случаях неприятные звуки указывают на наличие заболевания.

Маргарита Арзуманян:

"Урчание в животе – это результат перемещения воды и газа по желудочно-кишечному тракту. Если урчит в животе, значит, человек хочет есть. Когда поесть вовремя не получается, желудок сигнализирует, что он голоден, рецепторы в его стенках вырабатывают импульсы и провоцируют волну сокращений, от этого происходит урчание"

Урчать в животе может также, когда человек слишком много съел. Особенно если это была тяжелая калорийная пища.

"В процессе перистальтики жидкость или еда переходят из одной части кишечника в другую, и вот тогда мы слышим такой звук"

Урчание может быть вызвано продуктами, провоцирующими газообразование.

Если симптом указывает на переедание или голод, то убрать его можно несколькими способами.

"Избавиться от урчания на время очень хорошо помогает определенный тип дыхания. Надо сделать вдох, а потом медленный выдох. Можно выпить стакан воды, но не на всех это действует. После приема пищи, чтобы избежать урчания, можно немножко походить"

Также надо употреблять в пищу больше клетчатки, цельнозерновых и кисломолочных продуктов. От сладостей лучше отказаться.

При таком рационе урчание и метеоризм возникают крайне редко.

Иногда в животе урчит из за гастрита, панкреатита, холецистита и других патологий ЖКТ.

Синдром раздраженного кишечника тоже вызывает шумовые эффекты.