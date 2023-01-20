Flightradar обнаружил неопознанный летательный аппарат над Украиной

APS
2023-01-20 23:19

Сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar обнаружил неопознанный летательный аппарат над южной частью Украины.

Неизвестное воздушное судно взлетело в районе Нового Буга в Николаевской области и направилось к Одессе.

Некоторое время аппарат находился рядом с молдавской границей, потом пролетел через приграничное пространство.

Ранее сообщалось. Что в акватории Черного моря замечен стратегический американский беспилотник.

Опубликовано: Светлана Репина









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