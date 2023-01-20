AFP: США посоветовали Украине вывести военных из Артемовска

AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что США рекомендуют Украине вывести военных из Артемовска (Бахмута).

По его словам, это необходимо для подготовки наступления в южной части Украины.

Источник утверждает, что усиленное внимание к Артемовску не дает Украине подготовиться к наступлению на юге.

США рекомендуют вывести украинских военных из этого района для переоснащения и присоединения к программам под руководством США.