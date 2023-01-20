AFP: США посоветовали Украине вывести военных из Артемовска
2023-01-20 23:46
AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что США рекомендуют Украине вывести военных из Артемовска (Бахмута).
По его словам, это необходимо для подготовки наступления в южной части Украины.
Источник утверждает, что усиленное внимание к Артемовску не дает Украине подготовиться к наступлению на юге.
США рекомендуют вывести украинских военных из этого района для переоснащения и присоединения к программам под руководством США.
Опубликовано: Светлана Репина