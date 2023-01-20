Терапевт предупредил: постоянно мерзнущие руки могут указывать на заболевание

Холод в руках обычно бывает при повышенной чувствительности к низким температурам. Но иногда такой признак говорит о серьезных проблемах со здоровьем.

Специалист объяснил, как распознать обычную реакцию организма на холод и не пропустить заболевание. Часто руки мерзнут у женщин, и это нормальное состояние.

Кандидат медицинских наук Алексей Хухрев:

"У всех наверняка есть знакомые, которые мерзнут даже летом при небольшом снижении температуры. Это нормальное состояние, и не надо путать его с патологической зябкостью рук. Если человек с молодости имеет холодные руки, это просто конституция. Мерзлявый человек знает, что ему нужны варежки"

Однако бывает и по-другому, когда холод в руках возникает резко, неожиданно и неравномерно. Возможно, у такого человека развивается ревматическое заболевание.

Специалист рассказал, что такое синдром Рейно и как это связано с замерзанием рук:

"Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук – там достаточно четко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки – нормального цвета, и температура у нее обычная"

Такой синдром обычно сопровождается болезненностью. Человек испытывает боль по причине спазма в сосудах. А спазмы не возникают просто так, за ними прячется какое-то заболевание.

Как только человек приходит в теплое помещение, пальцы тут же синеют. При этом четко видна граница. Это указывает на патологию.

При обычной реакции на холод у человека, как правило, замерзают и руки, и ноги. При синдроме Рейно - лишь руки, в большинстве случаев.

Возможно, мерзнуть будут не две руки, а только одна. Заметив у себя такие признаки, нужно идти к врачу и все подробно ему объяснять.