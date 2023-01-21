Flightradar: в небе над Украиной замечен НЛО
2023-01-21 00:08
Мониторинговое агентство Flightradar зарегистрировало движение неопознанного летающего объекта в украинском небе.
Пользователи мониторингового сайта Flightradar.24 утверждают, что на ресурсе зарегистрирована активность неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Украины, который был виден на профильных картах 20 января. По данным Flightradar, в 15:30 НЛО пролетало над Николаевской областью.
Позднее объект направился в сторону Одессы, благополучно пролетев над ней и устремившись к молдавской границе. Примечательно, что летающий аппарат пролетел порядка 500 километров в украинском небе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей