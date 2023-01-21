США передали в ООН информацию о поставках оружия из КНДР в Россию

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США передали в ООН доказательства поставок оружия из КНДР в Россию.

Он напомнил, что экспорт оружия из Северной Кореи является нарушением резолюций Совбеза ООН.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и далее инициировать рассмотрение таких нарушений.

Ранее Кирби говорил о том, что Северная Корея предоставляет вооружения ЧВК «Вагнер». В КНДР эту информацию опровергли.