США передали в ООН информацию о поставках оружия из КНДР в Россию
2023-01-21 00:38
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США передали в ООН доказательства поставок оружия из КНДР в Россию.
Он напомнил, что экспорт оружия из Северной Кореи является нарушением резолюций Совбеза ООН.
Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и далее инициировать рассмотрение таких нарушений.
Ранее Кирби говорил о том, что Северная Корея предоставляет вооружения ЧВК «Вагнер». В КНДР эту информацию опровергли.
Опубликовано: Светлана Репина