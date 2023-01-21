Минфин США: роль доллара в мире пошатнётся из-за глобального кризиса

Глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен утверждает, что в случае начала глобального финансового кризиса роль доллара в качестве мировой валюты может быть завершена.

Телеканал CNN обнародовал фрагмент свежего интервью с американским министром финансов Джанет Йеллен, которая утверждает, что неспособность Соединённых Штатов своевременно выполнять обязательства по госдолгу приведёт к наступлению экономической рецессии в США, что спровоцирует финансовый кризис по всему миру.

По мнению Йеллен, после наступления нового кризиса и распространения сведений, свидетельствующих о неспособности Вашингтона обслуживать государственный долг, доллар не сможет быть мировой валютой резервного характера.