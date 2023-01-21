Президент Турции Эрдоган пообещал премьер-министру Греции Мицотакису марш бешеных турок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет наносить по Греции удар ракетой Typhoon, если Афины будут действовать по-умному.

Обращаясь к греческому премьеру, Эрдоган сказал, что если тот ошибется, «бешеные турки пойдут маршем».

Он также обвинил Грецию в вооружении островов, расположенных в Эгейском море.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна не допустит расширения греческих территориальных вод в Эгейском море.