Американский генерал Милли предупредил украинскую армию о серьезных трудностях

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что украинскую армию ждут серьезные сложности.

По его словам, ВСУ будет очень трудно вытеснить российских военных со всей территории страны в этом году.

Милли не считает эту задачу невыполнимой, но предупреждает, что выбить российские войска будет крайне сложно.

Он также сообщил, что помощь Запада должна обеспечить Украине возможность перейти в наступление.