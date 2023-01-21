Американский генерал Милли предупредил украинскую армию о серьезных трудностях
2023-01-21 00:50
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что украинскую армию ждут серьезные сложности.
По его словам, ВСУ будет очень трудно вытеснить российских военных со всей территории страны в этом году.
Милли не считает эту задачу невыполнимой, но предупреждает, что выбить российские войска будет крайне сложно.
Он также сообщил, что помощь Запада должна обеспечить Украине возможность перейти в наступление.
Опубликовано: Светлана Репина