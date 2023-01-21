CNN: после встречи с Зеленским в Киеве американские сенаторы предложили передать Украине танки

CNN сообщает, что американские сенаторы, побывавшие в Киеве, после встречи с Зеленским поддержали передачу танков Украине.

Украинскую столицу посетили республиканец Линдси Грэм , а также демократы Шелдон Уайтхаус и Ричард Блюменталь.

После поездки Грэм заявил, что Украине нужны танки, чтобы освободить страну от российских войск.

По его мнению, Соединенным Штатам следует передать Украине такую технику, чтобы остальные страны последовали этому примеру.