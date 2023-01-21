Минфин: США и союзники договорились ввести 2 потока цен на нефть из России

Пресс-служба Министерства финансов США сообщила о согласовании двух принципиально разных потолков цен на российскую нефть.

В ночь на 21 января Минфин Соединённых Штатов опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что Вашингтон и другие страны западной антироссийской коалиции достигли принципиальной договорённости о введении двух разных потолков цен на нефть и нефтепродукты, экспортируемые Российской Федерацией.

По данным американского Министерства финансов, первый потолок цен затронет премиальную нефть, в то время как второй будет касаться нефтепродуктов, продающихся с дисконтом.