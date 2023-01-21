Полиция Британии оштрафовала Сунака за езду без ремня безопасности

Британские полицейские выписали штраф Риши Сунаку за нарушение правил дорожного движения.

Пресс-служба полиции Великобритании уведомляет, что 20 января 42-летний британский гражданин опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он едет по дорогам Ланкашира, будучи не пристёгнутым ремнём безопасности во время управления автомобилем. По данным полицейских, они были вынуждены выписать денежный штраф нарушителю.

Репортёры канала Sky News утверждают, что оштрафованным является премьер-министр Британии Риши Сунак, который снимал видео для подписчиков прямо за рулём машины, не использовав ремни безопасности в соответствии с законодательством. Позднее сам Сунак публично признал вину, пообещав выплатить штраф в полном объёме.