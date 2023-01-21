Американский полковник Макгрегор раскрыл «безумный план США» по Украине
2023-01-21 01:54
Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США реализуют «безумный план» на Украине.
Он уточнил, что план США по истощению России с помощью украинского конфликта не сработал, что Вашингтон не готов это признать.
По мнению Макгрегора, поставки оружия украинским военным не изменят исход конфликта, а США «максимально все испортили».
Полковник не уверен, что США смогут избежать обмена ядерными ударами с РФ и выстоять в столкновении с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина