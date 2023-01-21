Минфин США: на российские нефтепродукты будет введено два отдельных ценовых потолка

APS
2023-01-21 01:59

Минфин США сообщает, что на российские нефтепродукты будет введено два ценовых потолка, в зависимости от категории энергоресурсов.

Такой вариант одобрили представители Соединенных Штатов и других стран, участвующих в установлении ограничений. 

По информации Минфина, первый потолок будет действовать для дизельного топлива и бензина.

Второй будет введен для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой в отношении сырой нефти, например, для мазута.

Опубликовано: Светлана Репина









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