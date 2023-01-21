Минфин США: на российские нефтепродукты будет введено два отдельных ценовых потолка
2023-01-21 01:59
Минфин США сообщает, что на российские нефтепродукты будет введено два ценовых потолка, в зависимости от категории энергоресурсов.
Такой вариант одобрили представители Соединенных Штатов и других стран, участвующих в установлении ограничений.
По информации Минфина, первый потолок будет действовать для дизельного топлива и бензина.
Второй будет введен для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой в отношении сырой нефти, например, для мазута.
Опубликовано: Светлана Репина