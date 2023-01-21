Бывший советник Кучмы Соскин: Байден изменил курс помощи Украине из-за предупреждений Путина
2023-01-21 02:04
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Джо Байден изменил курс помощи Украине после заявлений Владимира Путина о последствиях поставок оружия.
Он уточнил, что отказ США поставлять Украине танки Abrams из-за сложностей с техническим обслуживанием – это просто отговорка.
Соскин напомнил, что такая техника используется во многих странах мира и нормально обслуживается.
Он считает, что отказ Германии передавать танки Leopard продиктован теми же соображениями.
Опубликовано: Светлана Репина