ThreatFabric: смартфоны с Android поражает новый опасный вирус Hook

APS
2023-01-21 02:16

В ThreatFabric сообщили, что в сети появился новый опасный вирус Hook, который поражает смартфоны на базе ОС Android.

Этот вирус перехватывает управление устройством и передает злоумышленникам всю информацию с него. 

Это касается истории звонков, контактов, кодов двухфакторной аутентификации, переписки и других данных.

В первую очередь, вирус предназначен для получения информации из банковских приложений пользователей.

Опубликовано: Светлана Репина









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