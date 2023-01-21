ThreatFabric: смартфоны с Android поражает новый опасный вирус Hook

В ThreatFabric сообщили, что в сети появился новый опасный вирус Hook, который поражает смартфоны на базе ОС Android.

Этот вирус перехватывает управление устройством и передает злоумышленникам всю информацию с него.

Это касается истории звонков, контактов, кодов двухфакторной аутентификации, переписки и других данных.

В первую очередь, вирус предназначен для получения информации из банковских приложений пользователей.