Министертво разведки Ирана: казненный бывший замминистра обороны получил от Великобритании огромную сумму

Иранское министерство разведки сообщило, что бывший замминистра обороны страны Алиреза Акбари, который недавно был казнен, получил от Великобритании за шпионаж более 2 млн евро.

Кроме того, его вознаграждение включало несколько объектов недвижимости в разных странах Евросоюза.

В ведомстве отмечают, что британцы сделали Акбари шпионом в два этапа и спланировали его побег из Ирана.

Он получил вид на жительство, а впоследствии – паспорт гражданина Великобритании.