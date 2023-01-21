Министертво разведки Ирана: казненный бывший замминистра обороны получил от Великобритании огромную сумму
2023-01-21 02:26
Иранское министерство разведки сообщило, что бывший замминистра обороны страны Алиреза Акбари, который недавно был казнен, получил от Великобритании за шпионаж более 2 млн евро.
Кроме того, его вознаграждение включало несколько объектов недвижимости в разных странах Евросоюза.
В ведомстве отмечают, что британцы сделали Акбари шпионом в два этапа и спланировали его побег из Ирана.
Он получил вид на жительство, а впоследствии – паспорт гражданина Великобритании.
Опубликовано: Светлана Репина