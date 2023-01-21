Политолог Марков раскрыл план НАТО по уничтожению России

Политолог Сергей Марков заявил, что ему известно содержание плана НАТО, направленного на уничтожение России.

По его словам, Альянс будет продолжать поставлять на Украину оружие, а также настоит на проведении массовой мобилизации для пополнения рядов ВСУ.

Кроме того, в зону боевых действий будут переброшены иностранные наемники, и весной начнутся серьезные наступательные операции. Затем НАТО планирует перенести сражения на территорию России и стремиться к ее уничтожению.

Ранее во время встречи министров обороны западных стран на авиабазе Рамштайн Украине пообещали дополнительную военную помощь.