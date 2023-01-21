Политолог Марков раскрыл план НАТО по уничтожению России
2023-01-21 02:48
Политолог Сергей Марков заявил, что ему известно содержание плана НАТО, направленного на уничтожение России.
По его словам, Альянс будет продолжать поставлять на Украину оружие, а также настоит на проведении массовой мобилизации для пополнения рядов ВСУ.
Кроме того, в зону боевых действий будут переброшены иностранные наемники, и весной начнутся серьезные наступательные операции. Затем НАТО планирует перенести сражения на территорию России и стремиться к ее уничтожению.
Ранее во время встречи министров обороны западных стран на авиабазе Рамштайн Украине пообещали дополнительную военную помощь.
Опубликовано: Светлана Репина