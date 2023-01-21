Элитный морской пехотинец США Винтер попал в плен, не успев поучаствовать в боях
2023-01-21 03:04
Российские военные под Соледаром взяли в плен элитного американского наемника Майкла Винтера.
Он является представителем корпуса американской морской пехоты.
У Винтера есть опыт участия в боевых действия на территории разных стран, в том числе операциях армии США на Ближнем Востоке.
Американца взяли в плене, когда он только приехал на инструктаж для военных. Поучаствовать в боевых действиях на Украине он не успел.
Опубликовано: Светлана Репина