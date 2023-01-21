Dagbladet: в Норвегии оштрафовали российских моряков за триколор на рабочей форме
2023-01-21 03:27
Dagbladet сообщает, что два российских моряка были оштрафованы в Киркенесе в Норвегии за то, что на их рабочей форме был флаг России.
Местная полиция начала проверку, объяснив, что российский флаг может создать дискомфорт для жителей города и беженцев с Украины.
Отмечается, что рабочая одежда моряков сделана в камуфляжных цветах, поэтому ее можно принять за военную.
Сумма штрафа составила 5 тыс. норвежских крон или около 35 тыс.российских рублей.
Опубликовано: Светлана Репина