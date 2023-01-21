Dagbladet: в Норвегии оштрафовали российских моряков за триколор на рабочей форме

Dagbladet сообщает, что два российских моряка были оштрафованы в Киркенесе в Норвегии за то, что на их рабочей форме был флаг России.

Местная полиция начала проверку, объяснив, что российский флаг может создать дискомфорт для жителей города и беженцев с Украины.

Отмечается, что рабочая одежда моряков сделана в камуфляжных цветах, поэтому ее можно принять за военную.

Сумма штрафа составила 5 тыс. норвежских крон или около 35 тыс.российских рублей.