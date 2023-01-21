Издание "РИА Новости" сообщило о переброске британских и американских снайперов в пригороды Херсона.

Военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" пообщались с участниками спецоперации в Украине, которые утверждают, что пленные солдаты ВСУ раскрыли данные о прибытии британских и американских снайперов на остров Большой Потёмкин, расположенный недалеко от Херсона.

По данным информатора российских войск, снайперы стран НАТО намереваются осуществить провокацию, убив ряд русскоязычных мирных жителей Херсона, после чего западные СМИ обвинят Россию в инциденте.