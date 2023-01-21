РИА Новости: на остров Большой Потемкин в Херсонской области приехали британские и американские снайперы
2023-01-21 04:00
РИА Новости со ссылкой на украинских военных сообщает о прибытии группы американских и британских снайперов на остров Большой Потемкин в Херсонской области.
Сообщается, что группа иностранных наемников заброшена в этот регион, чтобы терроризировать местное население.
По словам собеседника информагентства, жертв снайперов будут выдавать за убитых российскими военными.
Ранее сообщалось, что под Соледаром попал в плен элитный морской пехотинец Винтер из США.
Опубликовано: Светлана Репина