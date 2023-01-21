Блинкен: прогнозы США о самых страшных вещах после ухода из Афганистана не оправдались

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что прогнозы о самых страшных вещах, которые могли произойти после ухода американских военных из Афганистана, не оправдались.

Он отметил, что сейчас в Соединенных Штатах не видят всплеска терроризма, исходящего их этой страны.

Блинкен также отметил, что массового исхода беженцев не наблюдается.

По его словам, США уже продемонстрировали, что смогут достать террористов, которые укрываются в Афганистане.