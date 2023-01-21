Der Spiegel: Украина может столкнуться с проблемами из-за ремонта БМП Marder

Издание Der Spiegel сообщает, что Украина может столкнуться с проблемами при обслуживании и ремонте БМП Marder.

По информации журналистов, эта техника не отличается сложность в эксплуатации, однако в их использовании в украинском конфликте есть свои нюансы.

Так, при поставке количества БМП Marder, которое обещали Украине, для полноценного оснащения будет недостаточно резервных машин.

Таких машин должно быть 10-15%, поскольку БМП Marder периодически выходят из строя, а техобслуживание им потребуется каждые три месяца.