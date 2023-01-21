Министр обороны Германии приказал провести проверку танков Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что приказал провести проверку танков Leopard. На вопрос, сможет ли Польша поставить танки, как предполагалось, министр обороны ответил, что "это задача канцлера", сообщает Gazeta.pl.

На вопрос, почему Берлин сопротивлялся передаче Leopard Украине, он ответил: "Мы вообще не сопротивляемся, рассматриваем все "за" и "против". Действовать надо осторожно, ведь последствия могут быть разными".

Политик указал, что в помощи Украине важны обучение, долгосрочные поставки и ремонт техники. "Украинские силы должны быть готовы немедленно использовать предоставленную технику", - добавил он.

Писториус подчеркнул, что "приказал инспекцию танков Leopard в Германии. Он подчеркнул, что "это возможная подготовка к возможному решению о передаче танков".

Политику задали вопрос о разрешении ФРГ на поставку Украине танков другими странами, но он отметил, что вопрос еще не обсуждался.