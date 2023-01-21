Суд США обвинил британца и швейцарца в попытке вывести из под санкций суперяхту российского олигарха

В пятницу Соединенные Штаты объявили, что предъявили обвинение двум мужчинам, подозреваемым в том, что они помогли российскому олигарху, находящемуся под санкциями США, избежать захвата его суперяхты.

52-летний Ричард Мастерс, британец, арестован в Испании для экстрадиции, а Владислав Осипов, 51-летний русский швейцарец, находится в бегах, говорится в заявлении министерства юстиции.

Двое мужчин обвиняются в том, что помогли близкому соратнику Путина Виктору Вексельбергу скрыть, что он является владельцем яхты «Танго», стоимость которой оценивается в 90 миллионов долларов.

Лидер группы «Ренова», конгломерата, базирующегося в Москве, Ваксельберг был внесен в 2018 году в список олигархов, подвергшихся американским санкциям после аннексии Крыма.

Американское правосудие обвиняет Ричарда Мастерса, управляющего судоходной компанией в Пальма-де-Майорке, в том, что он переименовал судно в «Фанта», чтобы продолжить работу с американскими поставщиками.

Санкции США не позволяют американским компаниям и их дочерним компаниям вести дела с целевыми организациями.

