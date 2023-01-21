CNBC: число сотрудников Twitter уменьшилось на 80%, когда компания перешла в руки Маска

Люди ушли добровольно или были уволены руководством. Об этом проинформировал телеканал CNBC, ссылаясь на внутренний пакет документов.

Сегодня в компании работают 1,3 тыс. человек, еще 1,4 тыс. присутствуют в штате, но фактической работой не заняты.

До покупки соцсети Маском коллектив включал около 7,5 тыс. человек. Сейчас инженерный состав доведен до 550 единиц, сервис пользовательской поддержки - до 20.

Илон Маск намерен привлечь специалистов со стороны. В скором времени около 130 работников Tesla, SpaceX, The Boring Co начнут трудится над дальнейшим развитием Twitter.

Американский миллиардер купил социальную сеть в октябре 2022 года, отдав за нее 44 млрд долларов.

Он ввел платную верификацию аккаунтов, заявил о намерении предоставить возможность денежных переводов через Twitter.

Также Илон Маск начал восстанавливать аккаунты некоторых пользователей, попавших в черный список. Так, уже возвращен аккаунт бывшего главы США Дональда Трампа.

По мнению инженера, который ушел из компании, массовое сокращение коллектива сотрудников вызовет трудности с обслуживанием сервиса, который при этом постоянно пополняется новыми функциями.