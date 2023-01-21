Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону боевых действий на Украине

56-летний актер выложил в блог снимки на фоне военной техники и сопроводил их стихами собственного сочинения.

Михаил Мамаев проснулся знаменитым после того, как сыграл роль Никиты Оленева в легендарном фильме о "Гардемаринах". Звезда экрана популярен и сегодня. А недавно стало известно, что артист отправился добровольцем в зону СВО, сообщает КП.

Мамаев родился в семье военного журналиста и планировал пойти в Суворовское училище. Правда, в последний момент передумал и отнес документы в МГИМО. Судьба совершила крутой зигзаг, когда он встретил Светлану Дружинину. Режиссер пригласила Михаила на съемки в фильме "Виват, гардемарины!".

А теперь судьба опять сделала крутой поворот: Мамаев отправился на Украину, в зону боевых действий.

Артист выложил в своем блоге снимок на фоне военной техники и сопроводил фото своими стихами: "Если так повернется, что вырвут руль, или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей".

Мамаев не стал раскрывать деталей своего появления в зоне спецоперации. К слову, звезда по-прежнему остается в статусе завидного жениха. Мужчина сохранил спортивную фигуру и отличное здоровье.