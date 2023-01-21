Продюсер подтвердил: в «Аватаре 3» будет сниматься внучка Чаплина

На счету у наследницы комика с мировым именем свыше 40 работ в кино. На этот раз в продолжении сериала она сыграет злодейку.

Внучка знаменитого американского актера Чарли Чаплина сыграет в третьей части знаменитого «Аватара». Лента с участием Уны Чаплин выйдет в свет в 2024 году. Как сообщает 5-tv.ru, эту информацию подтвердил продюсер фильма Ждон Ландау.

Во второй части фильма Уне Чаплин достанется роль персонажа по имени Варанг - лидера огненного племени на’ви, более агрессивного и злого.

«Есть хорошие люди, есть плохие люди. Это же справедливо и для на`ви. Но люди ведь не считают себя плохими. В чем причина их трансформации в то, что мы воспринимаем, как плохое?» — отметил продюсер.

На счету Чаплин свыше 40 работ в кино. В прошлом году артистка сыграла в сериале «Госизмена», где по сюжету жизнь сотрудника британской разведки переворачивается после встречи с русской шпионкой с ног на голову.

Чаплин позже призналась, что ее утомила постоянная негативная стереотипизация русского народа в кино.