Sky News: юная британка получит пожизненную компенсацию, оставшись без рук и ног по вине врачей

Девушке неправильно поставили диагноз и выписали домой после лечения парацетамолом. При ухудшении состояния и повторной госпитализации она лишилась всех конечностей.

Халатность врачей привела к ампутации рук выше локтей и ног выше колен. В первый раз девушка попала в больницу, жалуясь на высокую температуру и сонливость. Ее лечили парацетамолом и выписали домой.

Позже молодая британка была повторно госпитализирована в учреждение Фримли Парк в Суррее с признаками менингококкового сепсиса, у нее появились сыпь и лихорадка.

В итоге у пациентки развилась полиорганная недостаточность, ей пришлось ампутировать ноги и руки. Для устранения последствий инфекции девушке сделали несколько других операций, включая пересадку кожи.

Высокий суд Лондона назначил сумму компенсации около 39 млн фунтов стерлингов. Ее будет выплачивать Фонд Frimley Health NHS Foundation, который признал ответственность за

Элизабет-Энн Гамбел, адвокат семьи девочки:

"Она необычайно храбрая маленькая девочка, которая очень хорошо учится в школе"

Бредли Мартин, представитель фонда Frimley Health NHS Foundation:

"У нее будет доступ к уходу и технологиям, в которых она нуждается. Весьма примечательно, что, несмотря на такие разрушительные травмы, у нее есть такой потенциал "

Исполнительный директор компании принес письменные извинения родителям за неправильное лечение, повлекшее столь чудовищные последствия.