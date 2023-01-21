Трамп потребовал от Байдена прекратить безумные расходы на коррумпированные страны

Политик заявил, что "безумные расходы Джо Байдена превзошли все, что было сделано в истории" США.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе сократить расходы в пользу того, что он назвал "коррумпированными зарубежными странами".

Политик сказал: "Безумные расходы Джо Байдена превзошли все, что было сделано в истории нашей страны. Он раздул федеральный бюджет, потратил миллиарды на безумие левых".

Он раскритиковал также "новый зеленый курс" нынешнего лидера США, связанный с климатом, который "стал смешным, большой проблемой и позором".

"Он открыл казну и границы для иммигрантов со всего мира, для иммигрантов, прибывающих из тюрем и психиатрических больниц. Они были отправлены в Соединенные Штаты, и мы ничего с этим не делаем", - заявил Трамп.

"Нам срочно нужно остановить неконтролируемые расходы Байдена. Ответственность здесь должна лежать на вашингтонских бюрократах, а не на американских рабочих семьях и пожилых людях", - сказал он.