Во время пожара в Подмосковье сгорели отец и мать, их дети успели выбежать

По информации MSK1.RU, 20 января в частном доме случился пожар. Мужчину и женщину не удалось спасти, две девочки остались живы.

Вечером 20 января две девочки 12 и 14 лет стали сиротами после пожара. Родители погибли в огне, дети успели выбежать из горящего дома.

Подросткам была оказана необходимая медицинская помощь сразу на месте происшествия. Сгоревшие тела отца и матери были обнаружены после ликвидации пожара.

По предварительной информации причиной возгорания стал взрыв баллона с газом, хранившегося на кухне.

Предполагается, что инцидент произошел из-за неосторожности, родители в этот момент находились в помещении и готовили еду.

Площадь, охваченная огнем, составила 42 квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали 17 пожарных и 6 специальных машин.

Тушение огня заняло около часа - заявка поступила в 19:50. Подробности происшествия выясняются. Делом занимается следственный комитет Московской области.