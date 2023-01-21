Угроза взрыва: Оскар Кучера не сумел вылететь в Москву из Гоа

48-летний телеведущий застрял в одном из индийских арэпортов. Из-за неожиданной информации о минировании самолет был перенаправлен в Узбекистан.

Актер после отдыха на Гоа решил вернуться в Россию, но неожиданно застрял в индийском аэропорту. Актер рассказал о том, в какой неприятной ситуации оказался, сообщает Космополитен.

«Фантастическое везение, бомба в одну воронку дважды падает! Собрались лететь домой! Вылет по местному времени в 6:30 утра! В 4 утра на сайте написано - вылет по расписанию. В 4:30 прилетаем в аэропорт — вылет отменен!» — посетовал Оскар.

По словам телеведущего, в авиакомпанию поступила информация о бомбе на борту самолета. «Это как? Вы так развлекаетесь, что ли? Ужас заключается в том, что, если прилетел в Гоа на чартере, улететь сможете только на нем! Потому вариантов нет», — эмоционально заявил Кучера.

Самолет авиакомпании Azur Air, который летел из Москвы на Гоа, перенаправили в Узбекистан. «Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после угрозы его минирования», — говорится в сообщении Министерства гражданской авиации Индии. На борту самолета находится около 240 человек.

Возмущение Кучеры вызвано еще и тем, что актер попал на Гоа с приключениями. Он летел той же авиакомпанией Azur Air. Борт экстренно приземлился в штате Гуджарат в связи с сообщениями о бомбе на борту.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» в итоге свыше трех часов провел в аэропорту, где прошел множество проверок.