Турция отменила визит шведского министра из-за антитурецкой акции протеста в Стокгольме

Турция объявила в субботу, что она отменила запланированный визит министра обороны Швеции после того, как было получено разрешение на проведение антитурецкой демонстрации в Стокгольме.

«Визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января потерял свое значение, поэтому мы отменили визит», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Целью этого визита была попытка снять возражения Анкары против вступления Швеции в НАТО.

Власти шведской столицы санкционировали запрос шведско-датского правого экстремиста Расмуса Палудана на проведение в субботу демонстрации перед посольством Турции.

Паладун заявил, что собирается «сжечь Коран» перед дипмиссией Турции в Швеции.

В субботу в Швеции также запланирована прокурдская демонстрация.

