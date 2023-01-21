Турция отменила визит шведского министра из-за антитурецкой акции протеста в Стокгольме

APS
2023-01-21 12:43

Турция объявила в субботу, что она отменила запланированный визит министра обороны Швеции после того, как было получено разрешение на проведение антитурецкой демонстрации в Стокгольме.

«Визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января потерял свое значение, поэтому мы отменили визит», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. 

Целью этого визита была попытка снять возражения Анкары против вступления Швеции в НАТО.

Власти шведской столицы санкционировали запрос шведско-датского правого экстремиста Расмуса Палудана на проведение в субботу демонстрации перед посольством Турции. 

Паладун заявил, что собирается «сжечь Коран» перед дипмиссией Турции в Швеции. 

В субботу в Швеции также запланирована прокурдская демонстрация.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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