Эксперты объяснили, наносит яблочный уксус вред зубам, или нет

Кислоты со временем могут повредить эмаль и сделать ее тоньше. Особенно, если чистить зубы или жевать твёрдую пищу сразу же после употребления уксуса.

Яблочный уксус, содержащий много кислоты, способен серьезно навредить эмали зубов и другим тканям, сообщает Рамблер.

Как отмечают эксперты, эмаль призвана защищать зубы от механического воздействия, а также от горячей и холодной температур. А еще - от потенциально вредных химических веществ.

Но кислоты со временем всё же могут повредить покрытие и сделать его тоньше. Особенно, если чистить зубы или жевать твёрдую пищу сразу же после того, как кислота побывала во рту.

Стоматологи подчеркивают: если регулярно пить яблочный уксус, желательно следовать нескольким правилам.

Нужно всегда разбавлять уксус водой и пить его через соломинку. Кроме того, после употребления уксуса не стоит много жевать и чистить зубы.