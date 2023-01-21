Пожилого американца приговорили к 60 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию студенток в пригороде Нью-Йорка

Американское правосудие в пятницу приговорило к 60 годам тюрьмы шестидесятилетнего гражданина США, виновного в сексуальной эксплуатации студенток, друзей его дочери из небольшого университета в пригороде Нью-Йорка.

Лоуренс Рэй попал в заголовки во время первого судебного заседания прошлой весной, когда он был признан виновным по 15 пунктам, включая создание системы сексуальной эксплуатации, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, нападения и насилие, принуждение молодых женщин к проституции и получение миллионов долларов в теневом бизнесе.

«Ларри Рэй — чудовище», — заявил федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс, который сообщил, что 63-летнего обвиняемого приговорили к 60 годам тюремного заключения.

«С 2010 года в течение многих лет (...) он завладевал телами своих жертв и вытягивал из них миллионы долларов», — заявил мировой судья Льюис Лиман.



Схема Рэя озадачила следователей. В 2010 году он впервые проник в комнату в общежитии собственной дочери в Колледже Сары Лоуренс, небольшом гуманитарном высшем учебном заведении в престижном северном пригороде Нью-Йорка.

В течение нескольких месяцев Рэй выступал в роли «крестного отца» для нескольких студенток, постепенно завоевывая их доверие.

Он манипулировал девушками применяя психологические приемы: лишения, притеснения, унижения, путем словесных и физических угроз, рукоприкладства, согласно показаниям жертв, которых он принудил заниматься проституцией.

В апреле 2019 года длительное расследование, проведенное нью-йоркским журналом The Cut, показало, что по крайней мере один администратор колледжа Сары Лоуренс знал о проступках Лоуренса Рэя еще в 2011 году.

Соучастница Рэя, Изабелла Поллок, как ожидается, получит свой приговор в феврале.

