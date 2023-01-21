Бывший американский морпех и дезертир погиб в Днепре

Бывший член спецподразделения «Морские котики» скончался от полученных ранений в Днепре, сообщили официальные лица США в пятницу.

Госдепартамент США заявил, что может подтвердить только недавнюю смерть гражданина США в Украине и находится в контакте с семьей мужчины.

По данным ВМС, этот человек был унтер-офицером и самовольно сбежал из армии в 2019 году.

Согласно записи на веб-сайте Amazon, Дэниел С. был отцом четверых детей, написал книгу и служил морским котиком в Ираке, Афганистане, Йемене и других местах.

Военно-морской флот заявил, что не может сказать, почему он отправился в Украину. По данным американского телеканала CNN, мужчина дезертировал из армии 11 марта 2019 года.

По данным Госдепартамента США и по сообщениям членов семьи, он является шестым гражданином США, погибшим в ходе боевых действий на Украине.

По данным посольства Украины в США, с 24 февраля 2022 года по поводу добровольной службы к ним обратилось около 6000 человек, половине из которых было отказано в разрешении.

Правительство США не рекомендует гражданам воевать на Украине, потому что в случае захвата они могут оказаться в заложниках у русских.

