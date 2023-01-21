Ушла из жизни Майя Менглет, которую называли «советской Софи Лорен»

Звезда кинофильма «Дело было в Пенькове» скончалась в австралийском Мельбурне, где вместе с семьей проживала больше трех десятков лет.

Советская актриса Майя Менглет ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает СтарХит. Звезда скончалась в Австралии. В Мельбурн артистка переехала много лет тому назад вместе с семьей.

Причина смерти Менглет не называется. Известно, что последние часы жизни она провела в окружении родных и близких людей.

Зрители знают актрису по культовому советскому фильму «Дело было в Пенькове». Всего в активе Майи - блестяще сыгранные роли в 18 кинокартинах.

На международных кинофестивалях ее нередко называли советской Софи Лорен - за поразительное внешнее сходство и красоту.

Менглет пророчили блестящую карьеру в кино, но она выбрала театральную сцену. В Театре имени Станиславского вместе с мужем Леонидом Сатановским она служила до начала 90-х годов.